Başkan pazarı gezdi

Cuma Pazarını ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Öçal, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi.

Esnafı ziyaret ederek istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Öçal, alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Öçal, “Gerek bilgilendirme ve istişare toplantılarıyla gerekse esnaf ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin durumunu, belediyemizin yaptıklarını ve yapacaklarını esnaf kardeşlerimizle paylaştık. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.



Sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade eden Öçal, pazardaki ürünleri de inceledi.

Öçal, “Hemşehrilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Esnafımızın da, hemşehrilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Rabbim bütün esnafımıza helal ve bol kazanç versin.” diye konuştu.



Pazar tezgahlarını tek tek dolaşan Başkan Öçal, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

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