Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.121,57
ALTIN
1.173,42
DOLAR
19,00
STERLİN
22,97
EURO
20,13

Başkan Coşkun’a ziyaret

Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Adalet ve Kalkınma Partisi Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli ve Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Seyfi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler.

16 Mart 2023 Perşembe 02:00
Başkan Coşkun’a ziyaret

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kahraman’ı ziyaret eden yetkililer, görüşmede, son dönemde yaşanan deprem felaketine ilişkin iş birliğinin devam edeceği ve Yerköy’ün sanayi, ticari, tarım ve sosyo-ekonomik durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Gerçekleşen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kahraman oda tarafından gerçekleştirilmeyi planladığı projeler hakkında çeşitli bilgiler verdi.
Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, nazik ziyaretleri için Coşkun Kahraman, Kaymakam Coşgun, AK Parti İlçe Başkanı Dereli’ye ve Vakıf Müdürü Seyfi’ye teşekkür etti.
Ziyarette Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yardımcısı Turan Yılmaz da hazır bulundu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Başkan Coşkuna Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Yardımlar devam etmeli’
‘Yardımlar devam etmeli’
Başvurular başladı
Başvurular başladı
Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Meyve fidanı satışı başladı
Meyve fidanı satışı başladı
Kahramanmaraş'ta görevlendirildiler
Kahramanmaraş'ta görevlendirildiler
Depremin yaraları sarılıyor
Depremin yaraları sarılıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim