Başkan Coşkun’a ziyaret

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kahraman’ı ziyaret eden yetkililer, görüşmede, son dönemde yaşanan deprem felaketine ilişkin iş birliğinin devam edeceği ve Yerköy’ün sanayi, ticari, tarım ve sosyo-ekonomik durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kahraman oda tarafından gerçekleştirilmeyi planladığı projeler hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, nazik ziyaretleri için Coşkun Kahraman, Kaymakam Coşgun, AK Parti İlçe Başkanı Dereli’ye ve Vakıf Müdürü Seyfi’ye teşekkür etti.

Ziyarette Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yardımcısı Turan Yılmaz da hazır bulundu. »Haber Merkezi