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Başarılı personele belge

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, üniversite tarafından 3 Kasım tarihinde düzenlenen “Uygulamalı Öğrenci Bilgi Sistemi”(OBS) eğitimlerine müteakip düzenlenen sınavda başarı gösteren personele üstün başarı belgesi takdim etti.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Başarılı personele belge

Üniversite Senato Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanı İbrahim Önal, sınavda başarı gösteren üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinde görev yapan personel katıldı.
Gösterdikleri üstün gayret ve başarılarından dolayı “Başarı Belgesi” alan personeli tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney , “Başarı, bir ekip işidir. Marifet iltifata tabidir. Özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımızı bir şekilde ödüllendirmek ve taltif etmek lazım. Diğer birimlerde olduğu gibi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görev yapan arkadaşlarımız  önemli hizmetlerde bulunarak gayretleri ve çalışmalarıyla  değer atfediyorlar. Bu vesile ile “Başarı Belgesi” alamaya hak kazanan değerli çalışma arkadaşlarımıza ise kararlı ve azimli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Başarılı Personele Belge
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