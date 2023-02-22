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Başarılar diledi

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, 2’nci dönem eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Başarılar diledi

İlk olarak, yeni binasında hizmete başlayan İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Dereli, okulun modern binasında hizmete başlaması dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu ziyareti sonrası, depremzedeler için açılan KYK kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin misafir edildiği anaokulunu ziyaret eden Dereli, burada da öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.
Ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada Dereli, ” Haftaya yeni binasında hizmete başlayan İbrahim Karaoğlanoğlu ilköğretim okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimize eğitim öğretim yılında başarılar. Modern binasında hizmete başlayan okulumuz ilçemize hayırlı olsun.  Diğer yandan, KYK kız öğrenci yurdunda misafirimiz olan depremzede yavrularımız için açılan Anaokulunda ziyaret ettik. Bu duygu ve düşünce ile bugün başlayan ikinci dönem eğitim öğretim yılımız hayırlara vesile olsun. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin.” dedi.
Dereli’nin ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül’de eşlik etti. »Haber Merkezi

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