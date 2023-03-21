“Baş taçlarımız”

Ziyaret kapsamında AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’e, il yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri eşlik etti.

“Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır.” Diye İl Başkanı Yusuf Başer, yağmış olduğu açıklamada; “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle Alparslan Türkeş Huzur Evinde kalan büyüklerimizi ziyaret ettik. Bu hafta dolayısıyla Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarımız ile bir araya geldik. Onların ellerini öperek hayır dualarını istedik. Bize nasihatlerini dinledik. Bugün gençlerimizin enerjisinden yaşlılarımızın tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Türkiye'sini kurmak için hep birlikte hareket ederek gelecek nesillerimize çok güzel bir ülke bırakmayı hedefliyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir Yozgat için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Hükümetimiz iktidar süresi boyunca yaşlılarımıza yönelik çok ciddi projeler hazırlamış ve uygulamıştır. Sadece yaşlılarımız için değil engellilerimiz için de birçok proje hayata geçirilmiştir. Sosyal belediyecilik olarak yaşlılarımız için ciddi projeler oraya koyacağız. Tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyor saygılar sunuyorum.” dedi. »Haber Merkezi