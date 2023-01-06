Barınağa mama desteği

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, sahipsiz hayvanları korumak ve onlara sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyledi.

Sorgun Geçlik ve Spor Kulübü antrenörleri ve sporcuları ile Eymir yolu üzerinde bulunan iki köpek barınağını ziyaret ettiklerini belirten Tunçer, "Bu ziyaretimiz sporcularımızın sahipsiz hayvanlara karşı farkındalıklarının artırılmasını sağlayacaktır. Ziyaretimizde 5 torba mama ve çeşitli yiyecekler götürerek görevlilere teslim ettik. Hayvanların bakımı hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızdan soğuk kış günlerinde barınakta bulunan hayvanlara yardımda bulunmalarını bekliyoruz." dedi. »AA

