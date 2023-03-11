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Bakır'a ziyaret

Etimesgut Yozgatlılar Derneği yönetimi Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda, Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine getirilen Talip Bakır'ı ziyaret ettiler. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Bakır'a ziyaret

Ziyareti Etimesgut Yozgatlılar Derneği yönetimi gerçekleştirdi. Bakır'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak iyi dileklerini paylaştılar. Yeni görevinde Bakır'a başarılar dilediler. 
Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Talip Bakır ise, kendisini ziyaretlerinden dolayı Etimesgut Yozgatlılar Dernek yönetimine teşekkür etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bakıra Ziyaret
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