Bakır'a ziyaret

Ziyareti Etimesgut Yozgatlılar Derneği yönetimi gerçekleştirdi. Bakır'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak iyi dileklerini paylaştılar. Yeni görevinde Bakır'a başarılar dilediler.

Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Talip Bakır ise, kendisini ziyaretlerinden dolayı Etimesgut Yozgatlılar Dernek yönetimine teşekkür etti. »Haber Merkezi