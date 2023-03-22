Bakım ve onarım çalışması yapılmayacak

ÇEDAŞ arife günü de dâhil bu yıl 20-23 Nisan arasında kutlanacak Ramazan Bayramı boyunca da planlı çalışmalar iptal edilecek.

Teknolojik altyapı ve müşteri memnuniyeti açısından Türkiye’nin ilk üç elektrik dağıtım şirketi arasında olma vizyonu ile faaliyet gösteren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş, (ÇEDAŞ), tüketicilerinin enerji ile ilgili sorunlar yaşamaması için 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verirken planlı bakım ve onarım çalışması programında da düzenlemeye gitti. Ramazan ayı boyunca iftar ile sahur arasındaki zaman diliminde yatırım kaynaklı bakım ve onarım çalışmalarını iptal eden ÇEDAŞ, Ramazan Bayramı’nda da planlı çalışma yapmayacak.

“RAMAZAN AYININ TAMAMINDA ZORUNLU OLMADIKÇA PLANLI ÇALIŞMA OLMAYACAK”

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunduklarını ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan’da kesintileri en aza indirmek için önleyici tedbirlere ağırlık verdiklerini söyledi. Ramazan ayı ve bayramda kesinti sayısı ve sürelerini minimum düzeyde tutabilmek için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Kıvılcım, “Dağıtım şirketleri olarak arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekesinde yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları ve yeni abonelik bağlantılarında enerjinin kesilmesi gerekiyorsa, önceden kamuoyu bilgilendirilerek planlı bakım ve onarım çalışmalarına gidiyoruz. Enerji arzının güvenli, kesintisiz ve kaliteli olarak yapılabilmesi, bu sırada çalışmaların ekiplerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi için “planlı bakım ve onarım çalışmaları” zaruri olarak gündeme geliyor. Bu süreçte tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması en temel hedef ve prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarımızı, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalacağı saatlerde gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımla Ramazan ayında da tüketicilerimizin iftar ve sahur arasındaki döneminde enerji ile ilgili sıkıntı yaşamaması için planlı çalışmaları iptal etme kararı aldık. Hedefimiz Ramazan ayının tamamında zorunlu olmadıkça planlı bakım ve onarım çalışmalarına gitmemek” değerlendirmesinde bulundu.

“RAMAZAN BAYRAMINDA NÖBETÇİ EKİPLER GÖREVDE”

Bu yıl arife günü ile birlikte 20-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda da planlı bakım onarım çalışması yapılmayacağını belirten Kıvılcım, bayramda hizmet bölgelerinde nöbetçi ekip lideri ve mühendisler bulundurarak olası koordinasyon aksaklıklarının önüne geçmeyi planladıklarını kaydetti. Bu süreçte düzenli olarak kontrollerin gerçekleştirileceğini vurgulayan Genel Müdür Kıvılcım, “Araç ve ekiplerimiz vardiya düzeninde çalışmaya devam edecek olup, olası enerji kesintilerini minimum sürede çözümleyebilmek için nöbetçi ekiplerimiz ile çalışan sayısında artışa gideceğiz. Bunun yanı sıra SCADA ile uzaktan besleme yapabileceğimiz istasyonlarda kesinti süresinin minimum olması sağlanacak” dedi. »Haber Merkezi