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"Bakanlığa başvurduk"

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Ayhan Delibaşı, Depremzede sosyal hizmet çalışanları için aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurduklarını söyledi.

26 Şubat 2023 Pazar 02:30
"Bakanlığa başvurduk"

Başkan Delibaşı, Türk Sağlık-Sen Sendikası tarafından depremzede sosyal hizmet çalışanları ve deprem bölgesinde görevli sosyal hizmet için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak tayin, geçici görevlendirme, idari izin ve ihtiyaçlar ile ilgili olarak çalışanların taleplerinin karşılanması istendiğini ifade etti. 
Delibaşı yaptığı açıklamada;  “Başvurumuzda kadrosu deprem bölgesinde olan sosyal hizmet çalışanlarına idari izin verilmesini talep edildi. Bu durumun hizmetlerin sunumu açısından mümkün görülmüyorsa öncelikli olarak o bölgede fiilen görev yapan sosyal hizmet çalışanlarından birinci derece yakınlarını kaybedenlerin, evleri yıkıma uğrayan veya ağır hasar alıp ikamet edemeyecek durumda olanların, hamile ve 5 yaş altında çocuğu olanlar ile yaş sınırı olmaksızın engelli çocuğu olanların idari izinli sayılmaları talep edildi. Başvuruda deprem felaketinin ağır sonuçlar doğurduğu Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya başta olmak üzere OHAL kapsamındaki illerde görev yapan depremzede sosyal hizmet çalışanlarına naklen tayin hakkı verilmesi veya gönüllülüğe esas olmak üzere en az 3 ay süreyle farklı illere geçici surette görevlendirilmelerinin sağlanması istendi.  Yapılan başvuruda depremden etkilenmekle birlikte fiilen görev başında olan sosyal hizmet çalışanları bakımından çalışma koşullarının Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun olarak esnetilmesi ve çocuklarının bakımı açısından barınma yerlerinin tesisi talep edildi.  Geçici görevle deprem bölgesine gelen sosyal hizmet çalışanlarının da barınma ve kişisel ihtiyaçlarının (hijyen malz.) karşılanması adına gerekli tedbirlerin alınması istendi. Söz konusu personellerin ekonomik açıdan da herhangi bir şekilde mağdur edilmemesi talep edildi.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Bakanlığa Başvurduk
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