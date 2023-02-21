Bakan Dönmez bilgi aldı

Hassa’da Yozgatlı Esnaf Odaları tarafından kurulan çadır ve konteyner kentlerin elektrik tesisatını yaparken, depremzedeler için ekmek üretimine de başlandı. Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Endonezya tarafından Hassa'da kurulan Sahra Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Vali Polat, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Hatay’ın Hassa ilçesinde görevli arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden depremzede vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Allah’ım Böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Devletimizin tüm imkânları ve vatandaşlarımızın yardımlarıyla deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın geçici olarak barınmalarını sağlamak için konteyner kent kurulmaya devam ediyor. Hayatı normale döndürmek için hep birlikte çalışıyoruz. Devlet millet el ele.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir