BAHANE YOK HiZMET VAR!

Yozgat’ın her konuda yaşanır bir kent olması için vizyonlu projelere imza attıklarını, koronavirüs gibi tüm dünyayı etkisine alan salgın döneminde bile çalışmalara ara vermediklerini belirten Başkan Köse, “Yozgat insanının her anlamda beklentilerine karşılık vermek için imkanlar dâhilinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz. Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmak, şehre su vermek olmadığını bu şehirde yaşayan herkes görecek.” dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse, seçim dönemindeki ‘Yozgat için aşkla çalışma’ sloganlarını yerine getirmek için hiçbir bahanenin ardına sığınmadıklarını söyledi.

HER ZAMAN SAHADA

Yozgat’a hizmet etme yolunda hiçbir bahanenin arkasına, hem ülkede hem de dünyada yaşanılan onca olumsuzluğa rağmen sığınmayan, belediyenin imkânlarını en iyi şekilde kullanarak Yozgat’ın sorunlarını öncelik sırasına göre çözmek için ekibiyle çok yoğun bir mesai tüketen, her zaman sahaya inen, devam eden projeleri yakından takip ederek, zamanında bitirilmesi noktasında talimatlar veren Başkan Köse, makamında oturmayı bile unuttu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u sık sık ziyaret eden ve bu süreçte Çapanoğlu Büyük Camii projesi, Millet Bahçesi, Gençlik Merkezi, parkların dönüşümü başta olmak üzere birçok projenin de zeminini hazırlayan, mali sıkıntıları çözen Başkan Köse, yol konusuna da büyük önem verdi. Asfalt atılmayan hiçbir cadde, sokak bırakılmaması için kolları sıvayan Belediye, sportif, sosyal, kültürel etkinlikleri de ihmal etmiyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI İLE YÜZDE 67’LİK KAYIP KAÇAĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bu çalışmalar ile birlikte kanalizasyon hatlarını da yenileyerek Yozgat’a asırlar boyu hizmet edecek bir projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Köse, projenin tamamlanması ile yüzde 67’lik kayıp kaçağında önüne geçileceğini ifade etti.

Başkan Köse açıklamasına şöyle devam etti: "Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projemiz, Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projemiz, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi Projemiz, Gençlik ve Spor Merkezi Projemiz, Yozgat Belediyesi Şefkat Evi Projemiz, Milli İrade Parkı, Yaşar Uğur Parkı, Mehmet Hulusi Efendi Parkı, Mahalle Konaklarımız, Halı Sahalarımız, Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane Tesisimiz ve birçok projemizle şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet sunmak için çalışıyoruz. Şehrimizin imarı için yaptığımız projelerimizin yanı sıra Sosyal, Kültürel ve Sanat faaliyetlerimizle de hemşehrilerimizle bir araya geldik."