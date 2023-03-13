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‘Bağımsızlığımızın şiiridir’

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, “İstiklal Marşı, Cumhuriyetimizin destanı ve bağımsızlığımızın şiiridir.” dedi.

13 Mart 2023 Pazartesi 02:00
‘Bağımsızlığımızın şiiridir’

Başkan Tuygun, İstiklal Marşının kabulünün 102. Yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Tuygun yaptığı açıklamada; “Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümüdür. Ulusumuz, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından varlığına ve bölünmez bütünlüğüne yönelen tehditlere karşı tarih önünde büyük bir sınav vermiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştırmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten, aldığı kararlarla, aydınlanma ve çağdaşlaşma sürecinde yaşamsal rol üstlenen Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Mart 1921 gününde İstiklal Marşı'nı ulusal marş kabul ederek, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda önemli bir adım atmıştır. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm yurttaşlarımızın katıldığı kurtuluş destanını ölümsüzleştirmiştir. Bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden olan İstiklal Marşı, yurttaşlarımızı ortak düşünce ve duygularda buluşturmakta, birlik ve dayanışmamızı güçlendirmektedir. 
Bugün hepimize düşen en büyük görev, geçmişte gösterilen çabaların anlam ve öneminin bilincine vararak, Cumhuriyetimizi tüm kazanımlarıyla sonsuza değin korumak ve yaşatmaktır. İstiklâl Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ulusal marş olarak kabul edilişinin 102.  yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini ve değerli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Bağımsızlığımızın şiiridir
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