‘Bacası Tüten Evler Çiziyoruz’

İspiroğlu, Yozgat halkından kampanyaya destek isteyerek, Deprem bölgesindeki minik kardeşlerimiz için ‘Bacısı Tüten Evler Çiziyoruz’ kampanyası başlatıyoruz. Depremden etkilenen miniklerin resim yaparak karanlık günleri çizdikleri güneşle aydınlatmaları, yaz kış bacaları tüten evler çizebilreleri için resim malzemesi toplanıklarını söyledi.

İhtiyaç listesi hakkında bilgiler veren İspiroğlu, Resim defterleri, Boya Kalemleri, Kırtasiye malzemesi olarak belirlendiğini ifade etti. »Selma Şahin