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‘Bacası Tüten Evler Çiziyoruz’

Yozgat Bozok Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Mehmet Ali İspirdoğan ‘Bacısı Tüten Evler Çiziyoruz’ kampanyası başlattı.

07 Mart 2023 Salı 02:00
‘Bacası Tüten Evler Çiziyoruz’

İspiroğlu, Yozgat halkından kampanyaya destek isteyerek, Deprem bölgesindeki minik kardeşlerimiz için ‘Bacısı Tüten Evler Çiziyoruz’ kampanyası başlatıyoruz. Depremden etkilenen miniklerin resim yaparak karanlık günleri çizdikleri güneşle aydınlatmaları, yaz kış bacaları tüten evler çizebilreleri için resim malzemesi toplanıklarını söyledi. 
İhtiyaç listesi hakkında bilgiler veren İspiroğlu, Resim defterleri, Boya Kalemleri, Kırtasiye malzemesi olarak belirlendiğini ifade etti. »Selma Şahin

Anahtar Kelimeler:
Bacası Tüten Evler Çiziyoruz
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