Bacanlı’ya OHAL görevi

Deprem sonrası 11 il ile ilgili alınan kararlar ve yapılandırmalar çerçevesinden birçok vali ve bürokrat bölgede görevlendirilirken, bu çerçevede Kürşat Bacanlı da OHAL süresince Hatay İl Müdürlüğü görevini yürütecek.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından halen Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve yurtdışı Hizmet Yeri Belgelendirme Ankara İl Müdürü olarak görev yapan Kürşat Bacanlı, OHAL süresince depremin vurduğu şehirlerden olan Hatay’ın il müdürlüğü görevini de yürütecek. »Haber Merkezi