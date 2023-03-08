Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.381,90
ALTIN
1.103,42
DOLAR
18,93
STERLİN
22,43
EURO
19,92

Bacanlı’ya OHAL görevi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ankara İl Müdürü hemşehrimiz Kürşat Bacanlı, OHAL süresince Hatay İl Müdürlüğü görevine getirildi.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Bacanlı’ya OHAL görevi

Deprem sonrası 11 il ile ilgili alınan kararlar ve yapılandırmalar çerçevesinden birçok vali ve bürokrat bölgede görevlendirilirken, bu çerçevede Kürşat Bacanlı da OHAL süresince Hatay İl Müdürlüğü görevini yürütecek.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından halen Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve yurtdışı Hizmet Yeri Belgelendirme Ankara İl Müdürü olarak görev yapan Kürşat Bacanlı, OHAL süresince depremin vurduğu şehirlerden olan Hatay’ın il müdürlüğü görevini de yürütecek.  »Haber Merkezi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 yılını değerlendirdi
2022 yılını değerlendirdi
Deprem bölgesine gönderildi
Deprem bölgesine gönderildi
Tıraş ücreti alınmıyor
Tıraş ücreti alınmıyor
Diyanet personeli yalnız bırakmıyor
Diyanet personeli yalnız bırakmıyor
Yalçın’dan ziyaret
Yalçın’dan ziyaret
Muhtarlarla bir araya geldi
Muhtarlarla bir araya geldi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim