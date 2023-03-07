Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.392,31
ALTIN
1.119,77
DOLAR
18,91
STERLİN
22,75
EURO
20,21

Baba, oğul toprağa verildi

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu Kastamonu’da toprağa verildi.

07 Mart 2023 Salı 02:00
Baba, oğul toprağa verildi

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayarak devrilen tırın içerisindeki baba Yusuf Yüksel ve oğlu Ahmet Yüksel hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlunun cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu’ya getirildi.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Yüksel ve Ahmet Yüksel’in cenazeleri, Devrekani ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
BabaOğul Toprağa Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD sayıyı açıkladı
AFAD sayıyı açıkladı
Deprem bölgesine ziyaret
Deprem bölgesine ziyaret
Değerlendirme raporu açıklaması
Değerlendirme raporu açıklaması
Peygamber mesleğini sürdürüyor
Peygamber mesleğini sürdürüyor
‘Üstesinden geleceğiz’
‘Üstesinden geleceğiz’
'Sesi kulağımdan gitmiyor'
'Sesi kulağımdan gitmiyor'
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim