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Azerbaycan basınında yer aldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın, 2022 yılı içinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye var olan akademik işbirlikleri güçlendirmek amacıyla yaptığı ziyaretler ve yapılan işbirliği protokolleri Azerbaycan basınında geniş yer aldı.  

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Azerbaycan basınında yer aldı

Azerbaycan’ın Yeni Sabah, Mekteb Gushesi, modern.az, azedu.az. gibi önemli gazeteleri ve internet sitelerinde yer alan haberlerde Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın ziyaretlerde yaptığı görüşmelerin ve işbirliği protokollerinin neticelerini vermeye başladığı büyük bir memnuniyetle dile getirildi.  
Haberlerde Azerbaycan’ın en köklü eğitim kurumlarından olan Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov yapılan görüşme ve anlaşmadan sonrasında imzalanan işbirliği protokolü ile “Türkiye ve Azerbaycan’daki Uluslararası Öğrenciler İçin Eğitsel Uyum Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi” konulu bir çalışma başlatıldığından ve Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenci sıralamasında sayı olarak ikinci sırada yer alan ve yaklaşık 24.000 Azerbaycanlı gencin, eğitim hayatlarında ve sosyal yaşamda daha başarılı olabilmeleri için başlatılan bu projenin olumlu neticeler vermeye başladığı dile getirilmiştir.
Yine Azerbaycan Ziraat Üniversitesiyle “Ata Tohumu ve Tohum Bankacılığı” alanında çalışma yapılmasına karar verildiği,  bu anlaşma metni üzerinden hareketle iki üniversite arasında “Türkiye’de Tescil Edilmiş Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Azerbaycan’daki Uyum Yetenekleri ile Verim, Kalite ve Hastalıklar Yönünden Performanslarının Belirlenmesi” hakkında bir proje hazırlanıp TÜBİTAK’a sunulduğu belirtildi.
Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü (ATI) ile “Siyer Nebi ve Kur'an” temalı bilimsel toplantılar yapılması ve akademik yayınların oluşturulması hazırlıkları devam ettiği ayrıca “Dezavantajlı Üniversite Öğrencilerine Yönelik Manevi Bakım: Maneviyat Yönelimli Terapi Uygulamalar” konulu bir projenin hayata geçmesi için ilk adımlar atıldığı ifade edildi.
Haberde ayrıca Bakü Avrasya Üniversitesi ile birlikte yürütülen projelere dair de bilgiler verildi.
 Azerbaycan Bakü’de gerçekleştirdiği ziyaretler ve imzalanan protokoller sonrasında yürütülen çalışmaların Azerbaycan basınında geniş yer alması dolayısıyla bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin uluslararasılaşması ve görünürlüğünün artırılması adına önemli çalışmalar yaptıklarını ve çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de farklı üniversitelerle imzalanan işbirliği protokollerinin neticesini vermeye başlamasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "İlerleyen günlerde ikili ilişkilerin farklı alanlarda neticelerini göreceğimize inanıyorum. Bu konuda duyarlılıklarından dolayı da Azerbaycan basınına teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Azerbaycan Basınında Yer Aldı
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