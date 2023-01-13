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Ayı yavrusunu besledi

Boğazlıyan ilçesinde, yiyecek arayan ayı yavrusu, bölgedeki güvenlik görevlisi tarafından görüntülendi.

13 Ocak 2023 Cuma 02:00
Ayı yavrusunu besledi

İlçeye bağlı Dereçepni köyü mevkisindeki güneş enerji panellerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Öztürk, bir ayının bölgede yiyecek aradığını fark etti.
Ayıya "gel gel" diye seslenen Öztürk, tel örgülerle çevrili alandan ekmek parçaları atarak hayvanı besledi.
Ekmeği yiyen ayı yavrusu bir süre sonra gözden kayboldu.
Öztürk, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. »AA

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Ayı Yavrusunu Besledi
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