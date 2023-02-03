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Aydoğmuş eleştirdi

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini eleştirdi.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Aydoğmuş eleştirdi

Başkan Aydoğmuş yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Erdoğan Hükümeti milletle dalga geçmeye, yanındaki ortakları da kuzu gibi dinlemeye devam ediyor. Kardeşim, Erdoğan’a müdahale edinsene, Erdoğan’a yanlış yapıyorsunuz değinsene. Bakanımız ve sen Erdoğan, ‘5 bin gün şart değişmeyecek.’ dedin. ‘Milletle dalgamı geçiyoruz.’ değinsene. Bu kadar millet düşmanı olmayın. Allah için birazda milletin hakkını koruyun. ‘Altı kişi bir araya gelse bir adam etmez’ demekle olmuyor. Siz dördünüz bir aradasınız, bir adam mı ettiğinizi sanıyorsunuz. Daha EYT çıkarmayı beceremediniz. Artık sizden bir şey olmaz. Koca koca adamlarsınız makam mevki sahibisiniz, yalan üstüne yalanlarla milleti kandırıyorsunuz. EYT’yi çıkartmayın daha iyi. Çalışma Bakanınız Vedat Bilgin ve AK Parti  Genel Başkanınız Sayın Erdoğan EYT konusunda yaptığı bir sürü açıklamada, ‘SGK 5 bin gün prim olacak bu şartlar değişmeyecek’ demişti. Vatandaşlarda size güvendi. 2022 yılının sonunda askerlik borçlanmalarını ona göre yaptı. Fazlasını borçlanmadı. Bazıları işten çıktı, çalışmasını sonlandırdı. Birçok vatandaşımız umutla 5 bin günden emekli olmayı hayal etti. Görüyoruz ki bu şartlar değişiyor, her zamanki gibi insanların umutları ile hayalleriyle oynamaya devam ediyorsunuz. Düşün artık milletin yakasından, umut tüccarlığı yapmayın. Beceremiyoruz deyin, onurluca çekilin. Bağırarak, çağırarak, hakaret ederek zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmayın. Bizi izleyin, milletin hakkı nasıl korunuyor, milletin hakkı nasıl veriliyor görün. Biz Millet İttifakı olarak Gelecek Partisinin içinde olduğu iktidarımızda, öyle bir EYT çıkaracağız ki hem 5 bin günü değiştirmeyeceğiz, hem de 1999 öncesi stajyerlik yapmış kişilerin haklarını vereceğiz. EYT kapsamına alacağız. Ayrıca 25 yıl hizmeti tamamlamış, primi eksik kalan vatandaşlarımıza prim satın alma hakkı tanıyarak EYT kapsamında emekli olma şartını getireceğiz. Kimse mağdur olmayacak. Hak yerini bulacak. Milletimize ve Yozgatlı hemşehrilerime buradan sesleniyorum. Artık, Erdoğan hükümeti ve ortakları bu millete yalanla umut satmaktan başka bir şey yapmıyor. Erdoğan hükümetini ve yandaşlarını sandıkta EYT’li yapın emekli edin. ‘Yeter Söz Milletin’ deyin.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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