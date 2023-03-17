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Aydıncık’ta yüzler güldü

Hizmet-İş Sendikası ile Aydıncık Belediyesi arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

17 Mart 2023 Cuma 02:00
Aydıncık’ta yüzler güldü

Aydıncık Belediyesinde çalışan sendika üyesi kadrolu işçilerin yüzleri imzalanan toplu iş sözleşmesi ile güldü.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 35 zam yapıldı. 
Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada; “ Sendika üyesi emekçi kardeşlerimizin ücretlerine her altı ayda memur maaş zam oranında artırılacak ve enflasyon farkı uygulanacak. Sosyal haklar her altı ayda bir ücret zammı oranında artırılacak. İşçi kardeşlerimizin emeği ve alın terinin üzerinde pazarlık yapmayan, her zaman çalışanın yanında olan kıymetli Aydıncık Belediye Başkanımız Ahmet Koçak’a sendikamız, şahsım ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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