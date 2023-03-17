Avrupalı gençlere anlattılar

Gençlerle bir süre sohbet eden Ekinci, ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ekinci, gençlerin siyasette olmaları ve karar alma süreçlerine katılmaları konusunda düşüncelerini öğrendiklerini belirterek, "Kültürel kaynaşmayı sağlayarak, örf, adet ve geleneklerimizi en iyi şekilde yansıttık. Bu tür etkinliklerle ilçemizin, ilimizin tanıtımına katkılarda bulunan dernek başkanı Halil Uğuz’a teşekkür ederim." dedi.

Ekinci, Avrupalı gençlere, Türk örf ve adetlerini anlattıklarını ifade etti. »AA