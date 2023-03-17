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Avrupalı gençlere anlattılar

Sorgun Gençlik Derneği ve Aubiko e.V. Derneği işbirliğinde yürütülen Erasmus+Gençlik Katılımı programına Almanya'dan ve Sorgun'dan katılım sağlayan öğrenciler, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi ziyaret etti.

17 Mart 2023 Cuma 02:00
Avrupalı gençlere anlattılar

Gençlerle bir süre sohbet eden Ekinci, ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.
Ekinci, gençlerin siyasette olmaları ve karar alma süreçlerine katılmaları konusunda düşüncelerini öğrendiklerini belirterek, "Kültürel kaynaşmayı sağlayarak, örf, adet ve geleneklerimizi en iyi şekilde yansıttık. Bu tür etkinliklerle ilçemizin, ilimizin tanıtımına katkılarda bulunan dernek başkanı Halil Uğuz’a teşekkür ederim." dedi.
Ekinci, Avrupalı gençlere, Türk örf ve adetlerini anlattıklarını ifade etti. »AA

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Avrupalı Gençlere Anlattılar
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