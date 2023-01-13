Atıktan oyuncak

Sorgun Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’ne yaptırılan Hilal Evleri bünyesinde halk eğitim merkezince açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, burada katıldıkları kurslarla hem sosyalleşip verimli zaman geçiriyorlar hem de kursta ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek oluyor. Bu doğrultuda Sorgun Halk Eğitim Merkezince açılan örme kursuna katılan yaklaşık 20 kadın, pet ve cam şişe, kumaş, iplik gibi atık malzemelerden oyuncak bebek yapmayı öğrendi. Evlerindeki atık malzemeleri kursta değerlendirip birer sanat haline dönüştüren kadınlar, ürettikleri bebekleri ilçeye özgü yöresel kıyafetlerle süsleyerek hem ilçenin tanıtımını yapıyorlar hem de atık malzemeleri değerlendirerek çevre kirliliğinin önüne geçmiş oluyorlar.

“HEM SANAT ÖĞRETTİK HEM DE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILADIK”

Atık malzemeleri değerlendirip kursiyer kadınlara çevre bilincini aşıladıklarını söyleyen Usta Öğretici Semiha Genel, “Kursumuza örgü ile başladık daha sonra ilçemize ait yöresel bir bebeğimiz neden olmasın fikriyle yola çıktık. Aynı zamanda geri dönüşüm, temiz çevre mantığı ile atık malzemelerden yöresel bebekler yapmaya başladık. Bu sayede kadınlarımızda çevre bilinci oluşturmuş olduk hem de cam şişeleri, pet şişeleri, iplik bobinlerinin boş makaralarını her türlü artık pet şişeleri bu sayede sanata dönüştürdük. Bu sanat unutulmaya yüz tutmuştu. Önceden anneannelerinizin, babaannelerimizin çöpten, kumaştan yaptıkları bebekleri biz geri dönüşümle yapmaya başladık. Kursumuzda hanımlara hem bir sanat öğrettik hem de artık malzemeleri kullanarak çevre bilincini onlara aşıladık. Bu ürünleri yılsonu sergilerimizde sergiliyoruz. Bu sayede hem Sorgun ilçemizi tatmış oluyoruz hem de kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sunmuş oluyoruz” dedi.

“KURS TERAPİ GİBİ GELİYOR”

Kursiyerlerden Ayşe Kaymak ise kursun kendisine terapi gibi geldiğini belirterek, “Hilal Evlerinin yapmış olduğu kurslara katılıyoruz. Maddi ve manevi kendimizi gerçekten rahatlamış hissediyoruz. Ayrıca geri dönüşüme de bir katkımız oluyor. Pet şişelerden, maden suyu şişelerinden atık malzemelerden bebek, çanta yapıyoruz. Belediye başkanımız her zaman yanımızda maddi ve manevi, ona çok teşekkür ediyoruz. Burada bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. zamanımız burada geçiyor evde boş vakit geçirmekten kurtulduk. Burası bize terapi gibi geliyor” şeklinde konuştu.

“ATIK MALZEMELERDEN OYUNCAK ÜRETİYORUZ”

Kadın kursiyerlerden Fatma Açkalmaz da, “Belediyemizin bize sağladığı imkanlarla bu kursa başladık. Atık pet şişelerden, maden suyu şişelerinden, karton atıklardan evdeki atık kumaşlardan bebek üretmeye başladık. Yöresel kıyafetlerle bunları süsledik ve satıyoruz. Ailemize de katkıda bulunuyoruz. Burada verimli zaman geçiriyoruz, burası bizim için büyük bir fırsat” ifadelerine yer verdi. »İHA