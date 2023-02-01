Atalık kuruyemiş!

Geçmişte kırsal kesimlerde; buğday ile Hint kenevirinden elde edilen çedenenin tandırlarda kavrulmasıyla hazırlanan ‘Çedeneli Kavurga’ unutulmaya yüz tutmuş kuruyemişler arasında yer alsa da hala evlerde yerini koruyor.

Kavurgayı hazırlayan Zöhre Aldemir kavurganın hazırlanışını anlattı.

Aldemir, “Buğdayımız eleniyor eleme aşamasından sonra ekmek sacı üzerinde bulgur ve buğday kavruluyor. Sarı şeklini aldıktan sonra ocaktan alıyoruz. Daha sonra çedene ıslatılıyor süzülen çedeneler saçta buluşarak üzerine tuz ekleniyor. Daha sonra Buğday ve çedene ikisi birlikte birleştiriliyor ve kavurga hazır hale getiriliyor” şeklinde konuştu.

Kavurganın Yozgat’a has kültürel bir kuruyemiş çeşidi olduğunu da söyleyen Aldemir, kavurganın Yozgat’a gelen misafirlere ikram olarak sunulduğunu ve satışının yapıldığını dile getirdi. »Selma Şahin