Atahan uyardı

Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Okan Atahan, yolda yürürken meydana gelebilecek kazalara karşı alınabilecek önlemleri paylaştı.

DÜŞME SONRASI DOKU TRAVMALARI OLUŞABİLİR

Karlı havaların yaşandığı ve yürürken denge kurmanın zorlaştığı bugünlerde özellikle yaşlı bireyler sokağa çıkmamalarını tavsiye eden Op. Dr. Mehmet Okan Atahan düşmelerin ciddi sakatlıklara sebep olabileceğini söyledi. Düşme sonrası daha çok yumaşak doku travmalarının oluştuğunu düşmelerde genellikle açık el üzerine düşüldüğü için en sık el bileği kırıkları, omuz ve kalça kırıkları vakaları görüldüğü bilgisini verdi.

KARDA YÜRÜRKEN ELLER CEPTE OLMAMALI

Kış koşullarının son derece zorlu yaşandığı Yozgat’ta eller cepteyken yürümenin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Atahan şu uyarılarda bulundu:

“Yürürken dikkatimizin dağılmaması için gereken önemi vermeliyiz. Eller denge amaçlı açık ve dışarda olmalı. Yürürken tutucu özelliği olan ve kaymaya dayanıklı kauçuk tabanlı ve altı tırtıklı ayakkabılar tercih edilmeli. Kösele ve yüksek topuklu ayakkabılar, buzlanan yollar kaldırımlar için uygun olmayacaktır.”

Karlı havalarda Cep telefonlarına bakmak hem dengeyi kaybettirebilir ve dikkatimizi dağıtabilir. Bu konuya da dikkat etmek gerekli diyen Op. Dr. Mehmet Okan Atahan uyarılarına şöyle devam etti.

“Biliyoruz ki ellerin serbest ve boş olması dengenin korunabilmesini sağlamaktadır. Alt ve Üst geçit veya merdivenleri kullanırken mutlaka tırabzanlardan destek alınmalı ve yürüyüşlerimizde penguen adımları dediğimiz minik adımlar atarak sağa sola denge kurarak ilerlemeliyiz. Ayrıca dizlerimizi hafif kırarak adımlarımızı yan yana yani ayakkabı tabanının tümünün yere basacağı şekilde atılmalı.”

KARDA DÜŞTÜYSEK İLK ANDA NE YAPMALIYIZ?

Op. Dr. Atahan karlı ve buzlu zeminde düşülmesi durumunda öncelikle “eklem hareket açıklığına” bakılması gerektiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Düştükten hemen sonra kesinlikle ayağa kalkmaya çalışılmamalı ve bir süre yerden kalkmadan kol ve bacaklar hafifçe hareket ettirilerek kontrol edilmelidir. Yaralanan kısım vücudun üst kısmında ise yavaşça ayağa kalkıp en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir. Kalça ya da bacaklarda bir sakatlanma söz konusu ise hiç hareket etmeden sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Travmaya maruz kalan kemikte ya da eklemde ciddi ağrı, hassasiyet, hareket zorluğu, şişlik, şekil bozukluğu ve renk değişikliği gibi belirtiler kırk habercisi olabilir. Kırık olan bacağı hareket ettirmek veya üzerine basmak tehlikelidir. Hastanemizde gerekli kontrollerden sonra tedavi uygulamasına başlanacaktır. Yumuşak doku travması olduğu düşünülüyorsa ilgili uzvu basit bandaj ve soğuk uygulama ile istirahat almakta fayda vardır.” »Haber Merkezi