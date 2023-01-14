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Askıya çıktı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2022 yılı mazot ve gübre desteği icmal askı listeleri yayınlandığını duyurdu.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Askıya çıktı

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta 2022 yılı mazot ve gübre desteği icmal listeleri, İl ve İlçe müdürlükleri ilgili kasaba ve köylerde 5 gün süre ile askıya çıkartıldı.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan uyarıda; “ İlimiz geneli 2022 yılı mazot ve gübre desteği çiftçi ödeme icmalleri il ve ilçe müdürlüklerimizce ilgili kasaba ve köylerimizde 5 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Çiftçilerimizin icmallerde ki bilgilerini kontrol etmesi ve icmal listesindeki bilgilerde meydana gelen hataları 5 günlük askı süresi ile askı süresinin takip eden 5 iş günü içerisinde il ve ilçe Tarım ve orman müdürlüklerine müracaat ederek düzelttirmeleri duyurulur. Üreticimizin bu askıya çıkmış listelerini kontrol edebilirler” denildi. »Haber Merkezi

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