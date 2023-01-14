Askıya çıktı

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta 2022 yılı mazot ve gübre desteği icmal listeleri, İl ve İlçe müdürlükleri ilgili kasaba ve köylerde 5 gün süre ile askıya çıkartıldı.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan uyarıda; “ İlimiz geneli 2022 yılı mazot ve gübre desteği çiftçi ödeme icmalleri il ve ilçe müdürlüklerimizce ilgili kasaba ve köylerimizde 5 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Çiftçilerimizin icmallerde ki bilgilerini kontrol etmesi ve icmal listesindeki bilgilerde meydana gelen hataları 5 günlük askı süresi ile askı süresinin takip eden 5 iş günü içerisinde il ve ilçe Tarım ve orman müdürlüklerine müracaat ederek düzelttirmeleri duyurulur. Üreticimizin bu askıya çıkmış listelerini kontrol edebilirler” denildi. »Haber Merkezi
Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta 2022 yılı mazot ve gübre desteği icmal listeleri, İl ve İlçe müdürlükleri ilgili kasaba ve köylerde 5 gün süre ile askıya çıkartıldı.