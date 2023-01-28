Askıya çıktı

Yozgat’ta 2022 yılı küçük aile işletme desteği ödeme icmalleri İl ve İlçe müdürlükleri ilgili kasaba ve köylerde 5 gün süre ile askıya çıkartıldı.
Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; “Küçük Aile İşletme Desteğinden faydalanan İlimiz ve ilçelerimiz çiftçilerinin 2022 yılı Küçük Aile İşletme Desteği askı icmal-1 listesinde ki bilgilerin kontrol etmesi ve icmal listesindeki bilgilerde meydana gelen hataları 5 günlük askı süresi ile askı süresinin takip eden 5 iş günü içerisinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şubesine müracaat ederek düzelttirmeleri gerekmektedir. Üreticilerimiz bu askıya çıkmış listelerini kontrol edebilirler.” denildi. »Haber Merkezi
Yozgat’ta 2022 yılı küçük aile işletme desteği ödeme icmalleri İl ve İlçe müdürlükleri ilgili kasaba ve köylerde 5 gün süre ile askıya çıkartıldı.