Askıya çıktı

Yozgat’ta 2022 yılı küçük aile işletme desteği ödeme icmalleri İl ve İlçe müdürlükleri ilgili kasaba ve köylerde 5 gün süre ile askıya çıkartıldı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; “Küçük Aile İşletme Desteğinden faydalanan İlimiz ve ilçelerimiz çiftçilerinin 2022 yılı Küçük Aile İşletme Desteği askı icmal-1 listesinde ki bilgilerin kontrol etmesi ve icmal listesindeki bilgilerde meydana gelen hataları 5 günlük askı süresi ile askı süresinin takip eden 5 iş günü içerisinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şubesine müracaat ederek düzelttirmeleri gerekmektedir. Üreticilerimiz bu askıya çıkmış listelerini kontrol edebilirler.” denildi. »Haber Merkezi