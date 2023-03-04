Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilin zarar gördüğü 2 büyük depremin ardından mağdur olan vatandaşlar daha güvenilir illere ve akrabalarının yanlarına gitti. Bu kapsamda Çayıralan ilçesine de depremzede vatandaşlar kalmak için geldi.

İlçede birçok vatandaş depremzede aileler için evlerinin kapılarını açarken, Şehit İsmail Genç Anadolu İmam Hatip lisesi ile Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip lisesi öğrenci pansiyonlarına toplamda 166 depremzede vatandaş yerleştirildi.

İlçeye gelen vatandaşlar için belediye öncülüğünde askıda ekmek projesi başlatıldı.

İlçede faaliyet gösteren fırınlar askıda ekmek projesine katılım sağlayarak ilçeye gelen depremzede vatandaşlar için seferber oldular. »Haber Merkezi