Artış oranı yüzde 906

Bozdağ, Yozgat'ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihtiyaç halinde UYAP üzerinden de bazı denetim işlerinin yapılabileceğini söyledi.

Esas hedeflerinin denetimin mahallinde yapılması olduğunu aktaran Bozdağ, mahallindeki denetimlerin pek çok aksaklığı görme ve bunu düzelttirme konusunda büyük fayda sağladığını belirtti.

Bozdağ, zaman içerisinde denetimin etkin ve faydalı şekilde yürütülmesinin elbette sağlanacağını ve bu konuda kararlı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çünkü etkin bir denetimin yapılmadığı yerde eksiklikleri görme ve gösterme, sadece Yargıtay ve istinaf denetimiyle bir değerlendirme yapma imkanının bizi doğru sonuçlara götürmediğini gördük. Onun için mahallinde denetimin de bizim hakim ve savcılarımızın niteliklerinin arttırılmasında, sorunların görülmesinde, sorunların çözümünde, yasal değişiklikler lazımsa bunların yapılmasında, başka tür adımlar atılması icap ediyorsa bu adımların atılmasında bize büyük bir yol gösterici olduğunu çok iyi biliyoruz. Elbette ki mahallindeki denetimlerde suç, ayıp, kusur ve yanlış arayan bir yaklaşımı da doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim."

HAKİM VE SAVCI SAYISI ARTTI

Daha önce hakim ve savcı adaylığının olduğunu anımsatan Bozdağ, "Şimdi bunu kaldırarak hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getirdik. Amacımız her hakimin, bir hakimin yanında yardımcı, her savcının da bir savcının yanında yardımcı olarak yetişmesini sağlamak." dedi.

Bozdağ, hükümet olarak hakim ve savcıların sayısının arttırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, 2002'de Türkiye'de 9 bin 349 hakim ve savcı varken, şu anda 22 bin 834 hakim ve savcının bulunduğunu bildirdi.

Artış oranının yaklaşık yüzde 144 olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Avrupa'da her 100 bin kişiye düşen hakim sayısı farklı, Türkiye'de farklı. Türkiye'deki rakamı vereyim. 2002 yılında her 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 9,40 iken şu anda 18,7 oldu. Her 100 bin kişiye düşen savcı sayısı 4,97 iken şu anda 8, 84 çıkardık. Kadın hakim sayımız 2002'de 1725 iken şu anda 7 bin 128 oldu. Artış yüzde 313. Kadın savcı sayımız sadece 122'ydi, şu anda 1228 oldu. Artış oranımız yüzde 906 oldu. Yani biraz farklı bir ifadeyle adalete daha fazla kadın elinin değmesine imkan verdik, fırsat verdik. Bu sayıları önümüzdeki süreçte de arttırmaya ve Avrupa'nın 100 bin kişiye düşen hakim ve savcı standardına ulaştırmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bozdağ, HSK'nın performans esaslı değerlendirme yöntemini de başlattığına dikkati çekerek, hakim ve savcıların performanslarının değerlendirilmesi hususunda son derece önemli bir ölçü ortaya konulduğunu aktardı.

MAHKEME SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye'de mahkeme sayılarında da önemli değişiklikler yaptıklarını anlatan Bozdağ, "Bir yandan hakim, savcı ve personel sayısı arttırılırken, mahkemelerin sayısını da arttırdık ki vatandaşımızın işi zamanında görülsün. Geciken adalet, adalet değildir anlayışıyla daha doğru bir mücadele yapalım. Bu kapsamda Türkiye'de 2002 yılında 3 bin 580 adli yargı, mahkeme varken, şu anda 6 bin 950 mahkeme oldu. Yaklaşık neredeyse yüzde 100 mahkeme sayısını arttırmış durumdayız. 2002'de 74 olan iş mahkemesi sayısını 465'e çıkardık. Aile mahkemesi hiç yoktu 406 aile mahkemesi oldu. Ticaret mahkemesini 47'den 103'e çıkardık, inşallah daha da arttırmayı planlıyoruz. Tüketici mahkemesini 5'ten 99'a çıkaran pek çok adımlar attık ve ihtisaslaşmayı da sağladığımızı buradan ifade etmek isterim." dedi.

"İSTİNAF GERÇEKTEN BÜYÜK BİR İŞ YAPIYOR"

İstinafın faaliyete geçmesinin de yargıda büyük bir devrim olduğuna işaret eden Bozdağ, istinafı boğmak isteyen birçok çevrenin olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstinaf, Avrupa Konseyi'nde olmayan tek ülke Türkiye'ydi. Biz istinafı ülkemize 2016'da kazandırdık. İstinaf büyük de bir başarı ortaya koydu. Hukuk davalarında verilen kararlara baktığınızda bunun yaklaşık yüzde 88'inin onandığını görüyoruz. Yüzde 12'sinin bozulduğunu görüyoruz. Yargıtay'a gidenler için söylüyorum. Ceza davalarına baktığınızda da bunun yaklaşık yüzde 11'inin bozulduğunu, yüzde 89'unun onandığını görüyoruz. Bu ne demek? İstinaf gerçekten büyük bir iş yapıyor. Kararlarındaki isabet oranı tartışmasız yüksek."

Adalet Bakanı Bozdağ, "istinaf girdi yargı uzadı, zaman yayıldı" gibi söylemlerin olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "İstinaf, yargılamayı hızlandıran ve makul sürede yargılamaya büyük katkı sunan bir mekanizma olmuştur. Dava sürelerini de kısaltmıştır. Davalardaki isabet oranını da arttırmıştır. Yargıtay'ın iş yükünü de azaltmış, Yargıtay'ın da içtihat mahkemesi vasfının güçlenmesine katkı sunmuştur. Şimdi istinaf olmasaydı 5 milyon dosyayı Yargıtay nasıl eritecekti? Biz yeni yeni daireler mi kuracaktık? Yeni üyeler mi alacaktık? 'İstinaf olmazsa hızlıca iş biter'. Öyle değil, rakamlar onu söylemiyor. İstinaf olmasa işlerin daha da uzayacağını, geciken adaletin daha da gecikmeye devam edeceğini çok net görüyoruz. Onun için istinafa dönük bu eleştirilerin sadece şekli bir bakıştan kaynaklandığına inanıyorum. İşte ilk derece mahkemesi var. Temyiz mahkemesi var. Araya istinaf girdi iş uzadı. Yok öyle bir şey. Araya istinafın girmesi işi uzatmadı. Aslında işi kısalttı." »AA