“Artarak devam edecek”

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle afet bölgelerine görevli ve gönüllüleriyle insani yardım ile desteklerini sürdürüyor.

TDV Yozgat Şubesi ile Kadın ve Gençlik Kolları Yozgat Şubesi tarafından yapılan faaliyetler anlatıldı.

Faaliyetler kapsamında “Gönülden Yapılan İyilik Isıtır” ve “Bohçalar Bizden Mutluluk Sizden” projeleri kapsamında Yozgat’ta öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerden seçilen 20 kişiye kıyafet desteği sağlandı.

Bunun yanı sıra TDV tarafından evlenecek olan 8 gelin adayına da çeyiz bohçası hediye edildi.

“HER ZAMAN YANLARINDAYIZ”

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle afet bölgelerine TDV Yozgat Şubesi ile Kadın ve Gençlik Kolları Yozgat Şubesi tarafından gıda, kıyafet ve temel ihtiyaç destekleri sağlanmaya devam ediyor.

TDV Yozgat Şubesi tarafından Hayat ili Hassa ilçesine çok sayıda yardım malzemesi gönderildi.

TDV Yozgat Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz bizlerde Türk Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. İlk Günden itibaren Türkiye’nin tüm TDV şubeleri deprem bölgesi için çalışmalarını yürütüyor. Bizler Yozgat’tan Hassa’ya ilk zamanlarda, bin metre kefen, 15 hijyen malzeme kolisi, 50 çocuk kıyafeti alt ve üst olmak üzere, 60 çift bot, bin ekmek, 100 paket 0.5 ml 12’li su, 30 bidon 5 litre sıvı yağ, 100 battaniye, 50 yastık, 100 torba un, 100 adet 12’li havlu peçete, 20 top çöp poşeti, 30 adet elektrikli ısıtıcı, 100 paket steril eldiven, 50 plastik önlük, 50 kişilik yetişkin kadın kıyafeti, 40 bebek kıyafeti, 20 makas, 100 kadın iç çamaşırı ve 120 paket bebek maması gönderdik. Bunun yanı sıra ilimizdeki depremzedelere de yardımlarımızı yaptık. Yine ilk zamanda ilimizde yaşayan depremzedeler için 12 aileye tarafımızdan ücretsiz eşyalı ev temin edilmiştir. Kendi imkanları ile ev bulan 18 aileye aşağıdaki eşyalar temin edilmiştir.8 oturma grubu, 30 halı, 48 yorgan, 40 kişilik giyim, 28 bot, 48 yastık, 45 adet konserve, 5 ocaklı fırın, 250 parça mutfak malzemesi, 6 buzdolabı, 8 çamaşır makinesi, 18 elektrikli ısıtıcı, 20 koli gıda, 15 koli hijyen malzemesi, 50 paket bebek maması ve 40 paket bebek bezi şeklinde yardımlarımızı gerçekleştirdik. Bunlar ilk zamanlar yapılan yardımlarımız artarak hem deprem bölgesine hem de ilimize gelen depremzede vatandaşlarımız için devam ediyor edecekte. İlimizde Dini Yüksek İhtisas Merkezine yerleşen depremzedelere yemek yapılması için tarafımızca oluşturulan lojistik depomuzdan malzemeler gönderildi. Yardımlarımız tabi ki bununla sınırlı kalmayacak bizler yine elimizden gelen tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimiz için seferber olacağız.” ifadeleri kullanıldı.

DEPREM BÖLGESİNE GİTTİLER

TDV Kadın ve Gençlik Kolları Yozgat Şubesi tarafından Yozgat’tan 115 kişilik gönüllü yardım ekibi bir hafta deprem bölgesine giderek görev yaptı.

TDV Kadın ve Gençlik Kolları Yozgat Şubesi yapmış olduğu açıklamada; “1 gönüllümüz Hassa’da depo görevlisi olarak bölgede görevine devam etmektedir. Kadın ve Gençlik Kolları üyelerimizden 9 bayan bölgede 5 gün cenaze işlerinde görev almıştır. Depremde evleri hasar alıp ilimize gelen kardeşlerimize yardımcı olmaktayız. Ayrıca İlimize gelen depremzedeleri tek tek ziyaret ederek isteklerini alıyoruz ve ona göre bir ihtiyaç listesi oluşturuyoruz. Bu konuda da hayırsever iş insanları ile iletişime geçerek ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. İlimize Kahramanmaraş’tan gelip Eğitim Merkezinde konaklayan depremzede gençlerimizle yakından ilgileniyoruz. Gençlerimizin kitap, defter ve gerekli kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak dershanelere gönderdik. Gençlerimizin yaşadıkları olumsuzlukları atabilmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu süreçte ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşuldu.

»Selma Şahin