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Arslan’dan fotoğraflı anma

Yozgatspor 1959 Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
Arslan’dan fotoğraflı anma

Yozgat Belediyesi eski başkanı ve Yozgatspor 1959 Kulüp başkanı Kazım Arslan, 1997 yılında Refah Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan ile TBMM’de çekindiği fotoğrafı paylaşarak ölüm yıldönümünde andı.
Başkan Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Rabbim'den merhum Erbakan Hocamıza rahmet ve mağfiret diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. (TBMM, Refah Partisi sıraları, 1997)” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

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Arslandan Fotoğraflı Anma
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