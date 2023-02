Afet koordinasyon masasının etrafında 25 çalışma grubunun bulunduğunu dile getiren Bakan Süleyman Soylu, "AFAD'ın toplam personel sayısı 7 bin 300'dür. Takdir edilir ki 7 bin 300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetebilmek mümkün değildir. AFAD, bir koordinasyon kurumudur. Baştan itibaren de bunu ortaya koyuyoruz ve 25 çalışma grubunun her birinin arama kurtarmadan beslenmeye, haberleşmeye, barınmaya, sağlığa kadar birçok paydaşı var." ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu, şu anda sahada yaklaşık 300 bine yakın çalışanın bulunduğunu belirterek, herkesin büyük bir seferberlik halinde olduğunu vurguladı.

Devlet ve sivil toplumun bütün kitlesiyle AFAD koordinasyonunda hep beraber çalıştığına dikkati çeken Bakan Süleyman Soylu, "Ama birtakım değerlendirmeler yapılıyor. AFAD nerede? AFAD sağlıkta. Bu, bir koordinasyon. Herkes kendi işini yapıyor. AFAD nerede? Arama kurtarmada, Poliste, Jandarmada, Güvenlikte veya Mehmetçik'te. AFAD nerede? Kamyonda. Her birinde ortaya çıkan bir çalışmayı devletin kendi koyduğu bir kural çerçevesinde yönetmektedir." dedi.

Bakan Süleyman Soylu, 40'ın üzerinde vali, 150'nin üzerinde kaymakam, onlarca genel müdür, her bölgede 5-6 bakan yardımcısı ve bazı yerlerde de birkaç bakanın bölgede olduğunu anlatarak, "Kahramanmaraş'ta geldiğimizden itibaren 4 bin 490 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir." dedi.

Afşin, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Süleyman Soylu, "Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, onlarda da arama kurtarma yarın itibarıyla sona erecek. Göksun'da arama kurtarma bitti. Nurhak'ta 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Burada toplam 4 bin 895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile şu anda arama kurtarma sürmektedir." diye konuştu.

"ULAŞMADIĞIMIZ KÖY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'a bugüne kadar 1113 tırın geldiğini söyledi.

"Birinci gün buradaydık, sabah 09.00 itibarıyla, 04.00'te oldu deprem." diyen Bakan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Ertesi sabah yollar, havalimanı kapalı olduğu için, doğal gaz olmadığı, ekmek fırınları çalışmadığı için vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak durumundaydık ve buradaki tüm marketleri Polis marifetiyle açtık. Ve iki üç Polisi orada görevlendirerek birer poşetle beraber verdik marketlerin içindeki malzemeleri vatandaşımıza, sıraya girdiler. Hepsinin videosu da var. Hepsine verdik ve olağanüstü bir durum olduğu için bu olağanüstü durumun ihtiyacını böylece o gün için karşıladık ve ondan sonra bütün malzemeler geldi."

Yardımların devam etmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Deniyor ki artık malzeme göndermeyin.' Aziz milletimize de ifade etmek istiyorum. Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin çünkü burada milyonlarca insan var bu bölgede ve her birinin aşa ihtiyacı var. Aşevleri çalışıyor. Aşevlerine malzeme bulmakta yarın öbür gün zorlanacağız yani biz sahadayız. Ne olduğunu görüyoruz. Hangi ihtiyacı olduğunu da değerlendiriyoruz. Ve ilk malzeme geldi, önce depolara aldık. Ardından ilçelere gönderdik. Ardından mahallelere sevk ettik. Ardından da köylere gönderdik. Ve şu ana kadar Kahramanmaraş'ta havadan ve karadan ulaşmadığımız köy söz konusu değil. Ve en son dünden itibaren 30 ekip, sağlık araçları köylere gitmektedir. Yardım götüren özellikle vatandaşlarımızı köylere yönlendiriyoruz. Yaklaşık 100'ün üzerinde off-road araçları var. Onlarla beraber bütün köylere Kahramanmaraş'ta malzeme dağıtıyoruz. Bunu bir Kahramanmaraş ölçeğinde söylüyorum. Aslında bütün her yerde aynı işlem bir şekilde devam etmektedir. Burada mümkün olduğu ölçüler içerisinde iaşenin aksamaması lazım. Evet, iki üç gün gelmedikten sonra malzeme, aziz milletimizin yüce gönüllülüğüyle birlikte ve yardımseverlik duygusuyla, kadirşinaslığıyla birlikte bütün bölgeye malzeme aktı ve bir anda pik noktasına ulaştı. Elbette ki birtakım sıkıntılar söz konusu olabilirdi. Yani tırlar bazen beklediler ama şu anda bizim bekleyen tırımız burada söz konusu değil. Ve depolarımız malzeme bekliyor. Bu kadar açık, bu kadar net."

Bakan Süleyman Soylu, deprem bölgesinde özellikle yemek yapımında kullanılacak gıda malzemelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu operasyon uzun dönemli bir operasyon. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir yılda konutların teslim edileceğini defalarca kamuoyuna deklare etti. Demek ki en az burada bir yıl boyunca aşın kaynaması lazım. Bir yıl boyunca buradaki insanlara mağduriyet yaşatmamamız lazım." dedi.

Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 30 bin çadır kurulduğunu, her çadır kentte çocuk oyun grubu ve mescit kurulacağını aktaran Bakan Süleyman Soylu, kent genelinde okullarda 48 bin, spor salonlarında da 11 bin 500 vatandaşın kaldığını, şu anda toplam 246 bin 888 kişinin barınması konusunda koordinasyon yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Süleyman Soylu, kent genelinde hastanelerin çalıştığını, beşer sahra hastanesi ve eczanesinin bulunduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ta solunum yolu enfeksiyonu ve bağırsak enfeksiyonuyla ilgili geçmiş dönemlere göre herhangi bir farklılık söz konusu değildir." bilgisini paylaştı.

»Haber Merkezi