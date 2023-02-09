Araç ve personel desteği

Başkan Ekinci, belediye personellerinden oluşan profesyonel arama kurtarma ekiplerinin, iş makineleriyle birlikte operatörlerinin deprem bölgesine ulaştırmak üzere yola çıkardıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Soğuk hava koşulları altında deprem bölgelerindeki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken her bir ilden bölgeye destek yağıyor. Sorgun Belediyesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda ve kıyafet dolusu 7 tır ve 17 kamyonu deprem bölgesine gönderdi. Deprem bölgesinin her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında seferber olduklarını ifade eden Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, depremden etkilenen illere ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve “Depremin açtığı yarayı birlik ve beraberlik içerisinde saracağız” mesajı paylaştı.

Başkan Ekinci açıklamasının devamında; “Ülkemize, Türkiye’mize, milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu hasarı da hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde atlatacağız. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmak üzere gerekli olan iş makinası, araç ve ekipmanlarımızı yola çıkardık. Personellerimizin deprem bölgeleri için görevlendirmelerini tamamlandık. İhtiyaç olması halinde de personel ve ekipman desteğini sürdüreceğiz. Kampanyamızda ikinci günü tamamladık.

Birinci Günde; 7 adet yardım malzemesi dolu tır ve kamyon, 3 adet yolcu otobüsü, 1 adet iş makinesi ve tam donanımlı arama kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdık. 2. Günde; 17 adet yardım malzemesi dolu kamyon, 15 kişilik AFAD eğitimli gönüllü personel, 3 adet aş çadırı ve 16 aşçı, İş makinesi ve personeli, 7'şer kişilik 3 adet arama kurtarma ekibini yola çıkardık. Kıymetli hemşehrilerimizin desteği ile çok kısa zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını saracağız inşallah. Hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyamıza yarın devam edeceğiz. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu zor süreçleri de hep birlikte atlatacağız. Tekrar depremde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması içinde inşallah en kısa sürede netice alırız diye dua ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi