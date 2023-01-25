Araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 17,1 azalarak 35 bin 585 adet oldu. Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.

ARALIK AYINDA 137 BİN 173 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,2'sini otomobil, yüzde 37,2'sini motosiklet, yüzde 12,2'sini kamyonet, yüzde 6,4'ünü traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 11,7 ARTTI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 37,6, traktörde yüzde 12,0, minibüste yüzde 2,3, otomobilde yüzde 1,9 artarken otobüste yüzde 18,9, kamyonda yüzde 17,2, kamyonette yüzde 5,2 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 arttı.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 264,2, otomobilde yüzde 91,2, minibüste yüzde 84,0, kamyonette yüzde 43,2, traktörde yüzde 26,3, otobüste yüzde 24,3, kamyonda yüzde 16,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 19,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA 26 MİLYON 482 BİN 847 OLDU

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,6'sını motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 1 MİLYON 106 BİN 203 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 5,4'ünü motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 70,1'İ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 566 bin 280 adet otomobilin yüzde 70,1'i benzin, yüzde 18,0'ı dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2,0'ı LPG ve yüzde 1,4'ü elektriklidir.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 269 bin 352 adet otomobilin ise yüzde 36,9'u dizel, yüzde 35,1'i LPG, yüzde 26,8'i benzin, yüzde 0,9'u hibrit ve yüzde 0,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir. »Haber Merkezi