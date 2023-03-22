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Araç sayısı 114 bin 731

TÜİK, Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısının Şubat ayı itibarıyla 109 bin 19 adet olarak açıkladı.

22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Araç sayısı 114 bin 731

Yozgat’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 114 bin 731 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada; “Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,0'ını otomobil, yüzde 33,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 31,9 AZALDI
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 0,8 artarken, otomobilde yüzde 42,3, kamyonette yüzde 41,1, kamyonda yüzde 39,7, minibüste yüzde 38,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 36,0, otobüste yüzde 17,6 ve motosiklette yüzde 9,5 azaldı. »Haber Merkezi

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Araç Sayısı 114 Bin 731
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