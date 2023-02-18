Anne ve kızı dualarla uğurlandı

Cenaze törenine Vali Vekili Adnan Kayık, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde Vali Vekili Adnan Kayık, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'da enkaz altında kalan ve yaşamlarını yitiren Çiğdem Pırlanta ve kızı Aslı Pırlanta'nın cenaze törenine katılarak merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

»Sema Nur Koçaker