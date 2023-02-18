Anne ve kızı dualarla uğurlandı

Cenaze törenine Vali Vekili Adnan Kayık, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.
Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde Vali Vekili Adnan Kayık, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'da enkaz altında kalan ve yaşamlarını yitiren Çiğdem Pırlanta ve kızı Aslı Pırlanta'nın cenaze törenine katılarak merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
»Sema Nur Koçaker
Cenaze törenine Vali Vekili Adnan Kayık, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.