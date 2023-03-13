Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.384,56
ALTIN
1.149,20
DOLAR
19,01
STERLİN
22,84
EURO
20,32

Anma programı düzenlendi

Akdağmadeni İlçesinde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi konferans salonunda program düzenlendi. 

13 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Anma programı düzenlendi

İstiklal Marşının kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Cenk Akyol, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurullah Kaymaz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu oratoryo gösterisi, İstiklal Marşının kabulünü anlatan tiyatro gösterisi ve şiirlerin okunması ile son buldu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Anma Programı Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersoy anıldı
Ersoy anıldı
İstiklal Marşı’nı okudular
İstiklal Marşı’nı okudular
‘Saygı ve hürmetle anıyoruz’
‘Saygı ve hürmetle anıyoruz’
‘Bağımsızlığımızın şiiridir’
‘Bağımsızlığımızın şiiridir’
Ödenek belli oldu
Ödenek belli oldu
Misafirleri yalnız bırakmıyor
Misafirleri yalnız bırakmıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim