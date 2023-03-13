Anma programı düzenlendi

İstiklal Marşının kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Cenk Akyol, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurullah Kaymaz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu oratoryo gösterisi, İstiklal Marşının kabulünü anlatan tiyatro gösterisi ve şiirlerin okunması ile son buldu. »Haber Merkezi