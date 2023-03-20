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Anma programı düzenlendi

Akdağmadeni ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı düzenlendi.

20 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Anma programı düzenlendi

Anma programı ilk olarak Belediye meydanında bulunan Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkan Vekili Harun Karaarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, Cumhuriyet Savıcısı Abdulsamet Karaerkek, İlçe jandarma Komutanı Tarık Lök, Akdağmadeni Askerlik Şub. Başkanı Asteğmen Cenk Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Çelenklerin sunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ''Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'' Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu konferans salonunda Akdağmadeni Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. 
Program İstiklal Marşının okunması ve okul müdürü Harun Çınar tarafından günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşma ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okul öğrencilerinin şiirleri, tiyatrol gösterisi, Çanakkale Oratoryosuyla devam eden anma programı Müzik Öğretmeni Asil Kesti yönetiminde okul korosunun Çanakkale türkülerini seslendirmesinin ardından son buldu. »Haber Merkezi

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Anma Programı Düzenlendi
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