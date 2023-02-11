Anlamlı resim

Ekranlarda gördüğü görüntülerden etkilenen Fatma Nilda Kayseri Şeker Fabrikası çalışmalarını resmetti.

Kayseri Şeker Fabrikası sosyal medya hesabından resmi paylaşarak; “Sevgili Fatma Nilda maalesef ekranlarda gördüğü görüntülerden çok etkilenerek bu resmi çizmiş. Bu anlamlı resmi bizimle paylaştığı için öncelikle babasına teşekkür ederiz. Toplumsal felaketler biz istemesek de en çok küçük çocukları etkiliyor. Kendi dünyalarında hissettikleri şeyleri çok güzel ifade ediyorlar. Fatma Nilda’nın çizdiği bu resimde onlardan biri olmuş. Kayseri Şeker olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren seferberlik ruhuyla devletimizle milletimizle güç birliği yaparak depremzedelerin elinden tutmaya yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Fatma Nilda’nın “bizi” resmettiği o minik ellerine sağlık. Bu kötü günleri kenetlenerek dayanışmayla, umutla hep birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir