Anlamlı destek

Türk kadınının tarih boyunca taşıdığı büyük ruhun diri olduğunu bir kez daha gösteren Sorgunlu kadınlar yaşadığımız büyük felaketin ardından yine aynı ruhla depremzedeler için ortaya çıktı.

Yenidoğan Mahallesinde yaşayan kadınlar biraraya gelerek yöresel "eşgili" ekmeğini hazırlayarak deprem bölgesine gönderdiler. Eşgili ekmeğini tandırda pişirip deprem bölgesine gönderen kadınlar, "Bizler mahallede bulunan arkadaşlarla depremden etkilenen kardeşlerimiz için birşeyler yapmak istedik. Bunun içinde yöremizin eşgili ekmeğini yapma fikri aklımıza geldi. Biraraya geldiğimiz komşularımızla birlikte eşgililer yaparak deprem bölgesine gönderdik." dediler. »Haber Merkezi