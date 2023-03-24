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Ankara’dan milletvekili adayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay'ın ve kabine üyelerinin tamamının 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı yapılacaklarını duyurdu.

24 Mart 2023 Cuma 02:00
Ankara’dan milletvekili adayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'i Ankara'da bir bölgeye milletvekili adayı yapıyoruz. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik" dedi.
"YENİLENMEYE, TAZELENMEYE İHTİYAÇ VAR"
Erdoğan açıklamasında "Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Kongre süreçlerimizde parti kadrolarını yeniliyor ve tabii ki gençleştiriyoruz. Beşeri sermayemiz çok zengin. Kabinede görev alabilecek yetkinlikle çok sayıda arkadaşımız mevcut. Dünyadaki siyasi liderler içerisinde baktığımızda kıdem konusunda en büyük, en ileri kıdeme bu kardeşiniz sahip. 20 yıldır başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığı kadar görevleri ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdik. Bütün bu hizmetlerimizde uluslararası kuruluşların, kurumların tüm organizasyonlarını yaşamış birisi olarak, uluslararası imzaları atan kimse olarak bu işin içerisinde bulundum. Kabineden olan arkadaşlarımın her birisinin şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Hem deprem kuşağında hem de verdiğimiz illere gidecekler. Ağırlıklı olarak deprem illerindeki görevlerini daha çok önemsiyorum" dedi.
FUAT OKTAY DA ADAY OLACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da Ankara'dan aday göstereceklerini belirten Erdoğan, "Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendireceğiz. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Ankaradan Milletvekili Adayı
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