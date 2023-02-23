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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlar Akdağmadeni ilçesinde ağırlanıyor. 

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Anasınıfı oluşturuldu

Akdağmadeni ilçesinde yurt binasına yerleştirilen depremzedelere psikolojik destek sağlanırken, çocuklar içinde anasınıfı oluşturuldu
Depremin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Akdağmadeni ilçesinde de tüm kurumlar ve vatandaşlar seferber oldu.
Bu çerçevede depremzede çocuklar için KYK yurdunda anasınıfı oluşturuldu.
Kaymakam Fatih Topuz ve beraberindeki kurum amirleri anasınıfını ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Topuz öğrencilerle bire bir ilgilenerek oyunlar oynadı.
Daha sonra yurtta konaklayan depremzedeleri ziyaret edip taleplerini dinleyen Topuz, ilçenin tüm kurumlarının ve vatandaşların depremzede ailelerinin yanlarında olduğunu söyledi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:26
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