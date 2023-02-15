‘Anadolu ruhunu gördüm’

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 İl'i etkileyen depremi yerinde gördü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili derinden etkileyen deprem sonra yaralar sarılmaya devam ediyor.

Hatay Hassa’ya ekibi ile giden Yozgat Valisi Ziya Polat’a Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İlçe Belediye Başkanları ve birçok STK üyesi eşlik etti. Deprem sonrası incelemeler yapan ve depremzedeler ile yakından ilgilenen Vali Polat ve ekibine Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’da eşlik etti.

Gözlemlerini anlatan Yarar, Yozgat’ın fedakârlığı, mertliği karşısında gururlandığını dile getirerek, "Anadolu çok farklı bir yer. Yozgat Belediye Başkanı vardı orada. Yozgat Valisi, ben birkaç oranın yetkilisi oturuyoruz konuşuyoruz nasıl ayağa kaldıracaksınız diye. Biz dedi kaldırırız dedi. Hiç kimseye ihtiyaç yok dedi. Nasıl dedim. Bizim dedi her ilçemizden her gün 30 tır kaldırıyoruz dedi. Yozgat yani Anadolu’nun bağrında. Çok mu zenginler. Yine o Anadolu’daki Erzurum’daki anamızın bir tane buzağısını satıp parasını verir. Ağlar mı o devlet nerde der mi. 500 ineğinden birini vermiyor bir tane ineği var onu veriyor veya Umreye gitmek için para biriktirmiştir gider onu verir. Devletin kendisi olduğunu bilir." ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi