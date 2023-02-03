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Ambulans kaza yaptı

Çorum'un Alaca ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Ambulans kaza yaptı

Yozgat'tan Amasya'ya hasta taşıyan Mehmet Altan idaresindeki 66 DK 845 plakalı ambulans, Çorum-Yozgat kara yolu Emniyet Kavşağı'nda Murat Erkek'in kullandığı 19 EK 768 plakalı otomobille çarpıştı.
Ambulanstaki hasta İkbal Arslan (83), kaza yerine çağırılan başka bir ambulansla Alaca Devlet Hastanesine, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Enes Bıçak (28), İsmail Batuhan Eyiol (23), Metin Oktay Baykara (29) ve Mustafa Arslan (60), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. »AA

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Ambulans Kaza Yaptı
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