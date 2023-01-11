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Altınbek’ten kutlama

Gelecek Partisi Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Onur Altınbek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Altınbek’ten kutlama

Altınbek yaptığı yazılı basın açıklamasında; “ Sürekli gelişen ve dönüşen bir çağda basın mensuplarımızın yaptıkları görevin önemi ve kıymeti daha da anlaşılmaktadır. Gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyu ile objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmak değerli basın mensuplarımızın en önemli vasıflarındandır. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan tüm zorlu şartlar altında fedakârca görev yapmaya çalışan sizlerin özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.  Bu duygu ve düşüncelerle, son derece önemli ve zor bir görevi ifa etmeye çalışan, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda özveriyle görevlerini yerine getiren, adeta milletimizin gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili ve yazan eli olan değerli basın mensubu arkadaşlarımızın büyüklerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, görevlerinizde kolaylıklar ve başarılar dilerim.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Altınbekten Kutlama
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