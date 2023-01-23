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“Akıl tutulmasını kınıyorum”

Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi olarak İsveç'de yaşanan akıl tutulmasını kınadıklarını söyledi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“Akıl tutulmasını kınıyorum”

Başkan Yurdusever yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Yüce dinimiz İslâm, 14 asır evvel tüm insanlığa gönderilmiş ve başkaca tüm inançları batıl kılmış yegâne hak dindir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ise dinimizin en asli kaynağı ve tüm insanlığın rehberidir. Rabb'imizin kelâmını, emir ve yasaklarını bizlere bildiren, tüm insanlığa öğütler barındıran Kur'an-ı Kerim; asırlar boyunca tek bir harfi dahi değişmeden korunarak varolmuş ve varolmaya devam edecek tek kutsal kitaptır. Yüce Rabb'imiz, Kur'an-ı Kerim'de ‘Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’an’dır; ona tertemiz olanlardan başkası el süremez. O, âlemlerin Rabb'inden indirilmiştir.’ (Vâkıa 56/77-80) demek suretiyle kutsal kitabımızın korunduğunu ve korunmaya devam edeceğini bizlere bildirmiştir. İslâm alemi, Allah'a kulluk ederken İslâm dininin bünyesindeki her kutsal değeri korumakla da mükelleftir. İmanın şartı olarak kutsal kitabımıza iman etmiş olan biz Müslümanların en önemli vazifelerinden biri de Rabb'imizin kelâmı olan mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her türlü müdahaleden, her türlü saygısızca söylem, davranış ve muameleden korumaktır. Mukaddesatımıza el uzatan, dil uzatan odaklar kim olursa ne olursa olsun, müsamaha gösterilmemelidir. Yıllardır hem ülkemize hem de dinimiz İslâm'a yönelik hakaret ve saygısızlık içeren çeşitli birçok söylemde ve eylemde bulunulan İsveç'te, henüz vuku bulan hâdise, tüm İslâm alemini derinden üzmüş ve öfkelendirmiştir. Kutsal kitabımızın Türk büyükelçiliği önünde yakılarak gerçekleştirilmek istenen eylem için İsveç devletinin ve kolluk kuvvetlerinin izin vermesi kabul edilemez ve sessiz kalınamaz bir durumdur.  Bilindiği üzere İsveç'te yıllardır bu ve benzeri İslâm düşmanlığı ve hakaret içeren, terör örgütlerinin propagandasını yapan birçok hadise meydana gelmiş ve İsveç devleti tüm bu hadiseleri ya desteklemiş ya da sessiz kalmıştır. Daha düne kadar menfaatleri uğruna devletimizden çeşitli konularda destek talebinde bulunan söz konusu ülkenin böyle alçakça ve küstahça olaylara müsamaha gösterecek ve destekleyecek cesareti nereden bulduğunu anlamak da mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ne kadar uzlaşmacı ve barışçı bir devlet olsa da kutsal değerlerine, kırmızı çizgilerine asla halel getirmeyip gerektiğinde hem devlet nezdinde hem de kamuoyuyla her türlü tavrı almaya muktedir bir devlettir. 106 yıllık tarihi boyunca çeşitli konularda kamuoyu oluşturan ve Türkiye'nin en önde gelen gençlik kuruluşu olan Milli Türk Talebe Birliği, tarihi boyunca İslâm aleminin ve toplumumuzun her türlü mukaddesatına ve değerine sahip çıkmıştır. Bu değerlere yapılan veya yapılmak istenen her saldırıya da yeri geldiğinde fiilen, yeri geldiğinde en sert sözlerle karşı çıkmıştır. Milli Türk Talebe Birliği dün olduğu gibi bugün de İsveç'te yaşanan bu ahlaksızlığa, bu saygısızlığa sessiz kalmayacaktır. Milli Türk Talebe Birliği olarak, milyarlarca insanın iman ettiği dinimiz olan İslâmın kutsal kitabına, Yüce Rabb'imizin kelâmına yönelik gerçekleştirilmek istenen bu alçakça muameleyi en sert şekilde kınıyoruz. İsveçli yetkilileri, bu ahlaksız, saygısız ve alçak muameleyi bir an önce durdurmaya davet ediyoruz. Dinimiz İslâm'a ve istisnasız bütün kutsal değerlerimize yapılacak her saldırıya da en sert şekilde karşı duracağımızı bildiriyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Akıl Tutulmasını Kınıyorum
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