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Akdağmadeni kenetlendi

Akdağmadeni ilçesine bağlı, Yukarıçulhalı, Ortaköy, Bozküyük, Davulbaz ve Başçatak köylerinden Kahramanmaraş’a yakacak odun desteği geldi. 

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
Akdağmadeni kenetlendi

Yukarıçulhalı, Ortaköy, Bozküyük, Davulbaz ve Başçatak köylerinde yaşayan vatandaşlar tarafından 2 tır yakacak odun desteği belediye ekiplerine teslim edilerek Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.
Köy halkında teşekkür eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın “Akdağmadeni'nden yakacak odun desteği Hatay'a doğru yola çıktı. Yukarıçulhalı, Ortaköy, Bozküyük, Davulbaz ve Başçatak köylerimizin kısa süre içerisinde büyük fedakarlık göstererek temin ettiği 2 tır yakacak odun kısa süre önce Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı. Allah yollarını açık etsin. Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçların başında olan ısınma problemine karşı acil olarak; odun sobası, odun, kömür sobası ve katalitik soba ihtiyaçları bulunmaktadır. Bugün ikinci yardım konvoyumuz yola çıkacaktır. Tüm Akdağmadeni halkına bir kez daha teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. 
YARDIMLAR DEVAM EDİYOR
Akdağmadeni ilçesinde gönüllü olarak yardım eden vatandaşlar deprem bölgesindeki vatandaşların talepleri doğrultusunda tüketime hazır kumanya hazırlamaya devam ediyor. 
Başkan Yalçın, “On binlerce sandviç, meyve suyu ve süt hazırlandık. Evlerinde hazırladıkları çörek, poğaça, kek, katmerlerle analarımız ve bacılarımız da fazlasıyla destek veriyor. Bizde böyle fedakâr analar olduğu müddetçe; evindeki en güzel oyuncağı depremzede çocuklara göndermek için getiren minik kuzularımız olduğu müddetçe elbette yaralar sarılır. Allah razı olsun, elinize, emeğinize sağlık. Destek vermek isteyen vatandaşlarımız peynir (beyaz, kaşar), salam, helva, zeytin, küçük meyve suyu, küçük süt, karton kutu veya koli gibi malzemeleri temin edip Ak-Konak’a bırakabilecekler.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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Akdağmadeni Kenetlendi
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