Akbez’de iftar buluşması

6 Şubat Pazartesi tarihinde meydana gelen, birçok can ve mal kaybına yol açan deprem felaketinden sonra Yozgatlı birçok isim deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan dolayısıyla birçok noktada kurulan iftar sofralarına Hatay ili Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesinde kurulan Ramazan çadırı eklendi.

Sarıkaya Belediyesi Aşevi tarafından Akbez Mahallesinde iftar yemeği verildi.

Akbez Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğineİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel çok sayıda vatandaş katıldı.

“AYNI SOFRADA BULUŞTUK”

İftardan sonra açıklamada bulunan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Akbez’de bulunan aşevimizdeki iftar yemeğimiz de hazırlandı. Bu aşevindeki yemeğimizi merhume FermuşErbek hayrına ailesi üstlendi. Rahmet olsun, kalanlar da var olsun. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’yı; Valimiz Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse ile birlikte Akbez’deki aşevimizde misafir ettik. Akbezlilerle aynı sofrada buluştuk” dedi.

“GÖNÜLLERİMİZDE SOFRAMIZDA BİR”

Birlik ve beraberliğin daim olması gerektiğini belirten Celal Köse, “İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı beyefendi ile birlikte deprem bölgesinde Sarıkaya Belediyemiz tarafından kurulan iftar çadırımızda vatandaşlarımızla beraber iftarımızı yaptık. Gönüllerimizde soframızda bir. Yüce Mevla'm birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

SAHURU DA BERABER YAPTILAR

Hatay’da çalışmalara devam eden Yozgatlı başkanlar sahuru da bir arada yaptılar.

Sahuru beraber yapan başkanlar şu açıklamada bulundular Celal Köse, “Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkel ve deprem bölgesinde gece gündüz demeden gayretle çalışan ekip arkadaşlarımızla sahurumuzu yaptık. Yüce Mevla'm birliğimizi daim eylesin” diye konuşurken Başkan Açıkel ise şu açıklamada bulundu; “Sahurda Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse ve ekip arkadaşları ile birlikte idik. Deprem bölgesinde gönülleri birleşen herkesten Allah razı olsun.” Melike Aslı Arslan