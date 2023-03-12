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“Aileleri unutmayacağız”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, depremden etkilenerek Yozgat’a gelen aileleri ziyaret etti. 

12 Mart 2023 Pazar 02:18
“Aileleri unutmayacağız”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Yozgat’ta gelen depremzede aileleri Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş yalnız bırakmadı.
Gündemin seçim olmasına rağmen depremzede ailelerin yanında olduklarını belirten İl Başkanı Aydoğmuş, “Gündem seçim olsa da önceliğimiz Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye Adana ve Elazığ’dır. Deprem mağduru aileleri unutmayacağız. Depremde mağdur olan aileleri kaldıkları evde ziyaret ederek dertlerine ortak olmaya çalıştık. Yozgat halkımızın ailelere sahip çıktığını komşularının ailelere ellerinden geldiği kadar yardımcı olduklarını, candan ciğerden davrandıklarını, evlerini yuvalarını açtıklarını, ev bulma konusunda, eşyası temin etme noktasında gıda konusunda komşuların yardım ettiğini anlattılar. Maddi desteğe ihtiyacı olduklarını söylediler. Buradan şunu söylemek istiyorum. Hükümet tarafından Bir defalık 10 bin lira vereceği söylendi. Bu miktarında parça parça verildiğini gördüm. Bakınız 10 bin lira yeterli olmadığı gibi bunun parça parça verilmesi bu aileleri çok sıkıntıya sokmaktadır. Aileler geçinemediği gibi, beslenme ve sağlık diğerlerini karşılayamıyor. Buradan yetkililere şunu söylemek istiyorum. Evde kalan deprem mağduru ailelere ciddi şekilde beyaz eşya dahil eşya yardımı yapılmalı, maddi sıkıntıları ciddi şekilde giderilmelidir. Hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum Çevrenizde yerleşmiş olan aileleri aynı hassasiyetle ziyaret edin sohbet edin dertlerine ortak olun. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada bu yarayı iyileştirene kadar maddi destekte bulunun. Bu aileler zor günler geçiriyor. Evlerinde uyuyamıyor. Bu ailelerin sosyal iletişime ihtiyacı var. Bu yara kapanan kadar yardımlarımızı esirgemeyelim. Bu kardeşlerimizi unutmayalım. Yardımda bulunan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Aileleri Unutmayacağız
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