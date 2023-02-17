Ailelere ziyaret

Vali Vekili Adnan Kayık, daha sonra Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya'nın Şefaatli’ye bağlı Kabakini köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. »Haber Merkezi
17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, 6 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Büşra Dalaslan'ın Şefaatli ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.
Vali Vekili Adnan Kayık, daha sonra Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya'nın Şefaatli’ye bağlı Kabakini köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. »Haber Merkezi