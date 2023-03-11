Afet dolabı hazır

Çayıralan Kaymakam Vekili Mustafa Çelik beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Haluk Aktan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Elkan Ayar ile birlikte Konuklar Kasabasındaki Belediye tarafından yaptırılan afet dolabını yakından inceledi.

İçerisinde kazma, kürek, balyoz, ip, fener, testere, spiral kesme makinesi, matkap, keski, delgi, hilti, keser, pense, miğfer, eldiven, su gibi afet anında ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan Afet dolabı Konuklar Kasabasında belediye tarafından yaptırılıp insanların kolayca ulaşabileceği meydanlık bir yerde hizmete açıldı.

Afet dolabı hakkında açıklama yapan Konuklar Kasabası Belediye Başkanı Muammer Çetin; “Allah bu millete 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki deprem gibi herhangi bir felaket göstermesin” dedi.

Başkan Çetin; Deprem nedeniyle Tüm Türk Milleti’nin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rabbim rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” diyerek Afet dolabını niçin yaptıkları şöyle anlattı. “Herhangi bir deprem veya afet anında veya bir göçük esnasında insanlarımız bu dolabı kolaylıkla kırıp içindeki malzemelerden acil yardımda bulunabilecekler. Herhangi bir yerden, herhangi bir Nalburiyeden malzeme temin etmek için uzak yerlere gitmeye belki fırsatları bile olmayacak. Belki de Allah vermesin bir afet anında Nalburiye bile bulunamayabilecek. O yüzden Kaymakamlığımız koordinesinde bizde böyle bir afet dolabı tertipleyip, kasabanın orta yerine, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir bölgeye yaptık. Burası aynı zamanda kamera ile 24 saat izlenilebiliyor. Dolabımızın üzerinde gerekli yazılar bulunmakta olup, afet anında kilidi rahatlıkla kırılabilmektedir. Yüce mevlam milletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Hiç bir millete böyle bir felaket yaşatmasın. Dilerim bu afet dolabını kullanacak bir afet yaşamayız ve hep böylece kalır. Dolap içindeki malzemeleri ise şöyle sıraladı; Afet Dolabı içerisinde kazma, kürek, balyoz, ip, fener, testere, spiral kesme makinesi, matkap, keski, delgi, hilti, keser, pense, miğfer, eldiven, su gibi malzemelerden oluştuğunu söyledi. »Haber Merkezi