Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19

Afet dolabı hazır

Çayıralan’ın Konuklar kasabasında Afet dolabı oluşturuldu. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Afet dolabı hazır

Çayıralan Kaymakam Vekili Mustafa Çelik beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Haluk Aktan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Elkan Ayar ile birlikte Konuklar Kasabasındaki Belediye tarafından yaptırılan afet dolabını yakından inceledi.  
İçerisinde kazma, kürek, balyoz, ip, fener, testere, spiral kesme makinesi, matkap, keski, delgi, hilti, keser, pense, miğfer, eldiven, su gibi afet anında ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan Afet dolabı Konuklar Kasabasında belediye tarafından yaptırılıp insanların kolayca ulaşabileceği meydanlık bir yerde hizmete açıldı. 
Afet dolabı hakkında açıklama yapan Konuklar Kasabası Belediye Başkanı Muammer Çetin; “Allah bu millete 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki deprem gibi herhangi bir felaket göstermesin” dedi.  
Başkan Çetin; Deprem nedeniyle Tüm Türk Milleti’nin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rabbim rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” diyerek Afet dolabını niçin yaptıkları şöyle anlattı. “Herhangi bir deprem veya afet anında veya bir göçük esnasında insanlarımız bu dolabı kolaylıkla kırıp içindeki malzemelerden acil yardımda bulunabilecekler. Herhangi bir yerden, herhangi bir Nalburiyeden malzeme temin etmek için uzak yerlere gitmeye belki fırsatları bile olmayacak. Belki de Allah vermesin bir afet anında Nalburiye bile bulunamayabilecek.  O yüzden Kaymakamlığımız koordinesinde bizde böyle bir afet dolabı tertipleyip, kasabanın orta yerine, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir bölgeye yaptık. Burası aynı zamanda kamera ile 24 saat izlenilebiliyor. Dolabımızın üzerinde gerekli yazılar bulunmakta olup, afet anında kilidi rahatlıkla kırılabilmektedir. Yüce mevlam milletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Hiç bir millete böyle bir felaket yaşatmasın. Dilerim bu afet dolabını kullanacak bir afet yaşamayız ve hep böylece kalır. Dolap içindeki malzemeleri ise şöyle sıraladı; Afet Dolabı içerisinde kazma, kürek, balyoz, ip, fener, testere, spiral kesme makinesi, matkap, keski, delgi, hilti, keser, pense, miğfer, eldiven, su gibi malzemelerden oluştuğunu söyledi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Afet Dolabı Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim 14 Mayıs'ta
Seçim 14 Mayıs'ta
Köy yolları iyileştiriliyor
Köy yolları iyileştiriliyor
‘Zabrus’ uyarısı
‘Zabrus’ uyarısı
Gençlik ve gelecek
Gençlik ve gelecek
‘Jandarma nefes aldırmıyor’
‘Jandarma nefes aldırmıyor’
Başkanlardan ziyaret
Başkanlardan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim