AFAD sayıyı açıkladı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yozgat İl Müdürlüğü tarafından destekler devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından AFAD Yozgat İl Müdürlüğü koordinesinde yardımlar ve destekler sürdürülüyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren deprem bölgesine giden AFAD personelleri hem arama kurtarma desteğinde hem de depremzedelerin ihtiyaçları noktasında yardımlarını aralıksız yapıyor.

Yozgat İl AFAD Müdür vekili Abdulkadir Karakoç gazetemize yaptığı açıklamada, “Yozgat İl AFAD Acil Durum müdürlüğü olarak depremin ilk anından itibaren kurum olarak toplantı yapılarak ilk sevkiyatımızı depremin yoğun olduğu Kahramanmaraş’a 1 şube müdürünün gözetiminde 4 tane arama kurtarma personeli ile deprem bölgesine hareketimiz oldu. AFAD Başkanlığımızda bulunan 10 tane arama kurtarma personeli ile gönderildi. 2 arama kurtarma Hatay’ın Hassa ilçesine gönderildi toplam olarak gönderilen şube müdürü dahil 16 tane arama kurtarma personelimiz derhal depremin olduğu öğle saatlerinde Kahramanmaraş ve Hatay Hassa’da göreve başladılar. Aynı günün öğle saatlerinde il müdürü ve şoför gözetiminde Osmaniye’ye görevlendirilme oldu daha sonra ki süreçte İl Valimizin Hatay’ın Hassa ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilmesiyle tekrar Osmaniye’de ki görevlerinden sonra Hassa’ya yönlendirildi. İki gün içerisinde 3 mühendisimiz 1 tekniker olmak üzere 4 kişi görevlendirildi. 1 şef gözetiminde satın alma memuru, büro memuru görevlendirildi. Toplamda bu zamana kadar İl Afat Acil Durum Müdürlüğünden 16 tane arama kurtarma şube müdürü dahil 25 tane personelimiz orada aktif olarak görev yaptı. Ekiplerimiz 21 Şubat 2023 tarihi itibariyle ilimize arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak dönüşleri oldu ve diğer ekiplerimiz dönüşümlü olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Şuanda sahada 8 tane personelimiz Hatay Hassa’da görev yapmakta. Diğer birimlerde de yine aynı şekilde personellerimiz yoğun şekilde çalışmalara devam ediyor. Gönüllü olarak da ilk etapta 14 tane arama kurtarma gönüllüsünü gönderdik onlar 1 hafta çalışmadan sonra döndüler 46 tane de Belediyelerden oluşan destek ekibimiz vardı. Barınma hizmet birimi bizim bünyemizde tam kapsamlı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı organize ederek ilk günden itibaren Afet bölgesinde ki şartlardan ayrılarak ilimize gelen Afetzedelerimiz vardı. İlk iki hafta 15 gün sürekli ekip arkadaşlarımız kayıtlarını tuttular. Kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerinde, Otellere yerleştirilmesini sevk idaresini yaptık depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettik. 24 saat esasına göre sürekli çalışmalarımıza devam ettik. Bu çalışmaların içerisinde de son tarih 5 Mart 2023 tarihi itibariyle ilimizde barınma sayısı 13 bin 566 olarak belirlendi. Bu sayı 13 bin 605’e kadar çıktı ama tekrar gelip gitmeler olduğundan dolayı arada sayılarda düşüşler çıkışlar oldu. Ayni bağışla ilgili iki ayrı yerde kabul bölgesi oluşturuldu. Bunlardan bir tanesi Celal Atik Spor salonunda sosyal yardımlaşma vakfı gözetiminde diğer kurumların da desteklediği ve kurumumuzdan görevli personellerimiz görevlerine devam ediyor. Orada ki toplanan malzemeler deprem bölgelerine gönderilirken Yozgat’a gelen kendi imkânları ile kalan depremzedeler için giyim ve gıda yardımları gerçekleştirildi.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker